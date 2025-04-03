Смертельна аварія сталася на вулиці Крипʼякевича у Камʼянці-Подільському

Камʼянець-Подільський міськрайонний суд виніс вирок Василю Анаці за вчинення смертельної ДТП. Обвинувачений на вантажівці МAN збив 78-річного пенсіонера, який переходив дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці. За скоєне Василю Анаці призначили два роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 31 березня, аварія сталася вранці 26 листопада на вулиці Крипʼякевича у Камʼянці-Подільському. Близько 09:50 водій вантажівки MAN, 55-річний буковинець Василь Анака, збив на нерегульованому пішохідному переході 78-річного чоловіка. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть потерпілого настала внаслідок відкритої черепно-мозкової травми.

Василь Анака повністю визнав свою провину та добровільно відшкодував рідним загиблого завдані збитки. Суд також врахував, що обвинувачений є учасником бойових дій, а також доглядає за матірʼю, яка має інвалідність першої групи.

Суддя Ярослав Воєвідко визнав водія вантажівки винним за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України, проте звільнив від основного покарання й призначив два роки іспитового строку. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.