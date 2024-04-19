Суд виніс вирок водію вантажівки, який скоїв смертельну ДТП у Володимирі

Володимир-Волинський міський суд виніс вирок 62-річному водію вантажівки Олександру Ваграліку за вчинення смертельної ДТП. Під час руху заднім ходом чоловік збив пішохідку, яка від отриманих травм загинула на місці. За це обвинуваченому призначили два роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку суду від 16 квітня, аварія на вулиці Степана Бандери у місті Володимир сталася вранці 17 жовтня 2023 року. Олександр Вагралік, який перебував за кермом ГАЗ-3302, під час руху заднім ходом збив 82-річну пішохідку. Від отриманих травм жінка загинула на місці.

У суді чоловік свою вину визнав і розкаявся, а родич пенсіонерки повідомив, що не має до Олександра Ваграліка жодних претензій морального та матеріального характеру. Також зазначив, що не заперечує проти призначення обвинуваченому покарання, що не пов’язане з позбавленням волі.

Суддя Андрій Лутай визнав водія винним за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого) й призначив два роки іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.