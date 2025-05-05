Після наїзду обвинувачений втік, а потерпілий від отриманих травм загинув на місці

На Львівщині судили водія вантажівки, який на смерть переїхав неповнолітнього хлопця та втік. Золочівський районний суд визнав винним Миколу Дубчака, однак призначив йому три роки іспитового терміну.

Як йдеться в матеріалах справи, ДТП трапилася вночі 2 листопада 2024 року у селі Сасів Золочівського району. Як раніше писав ZAXID.NET, водій вантажівки Renault наїхав на 16-річного підлітка, який лежав на дорозі. Після наїзду обвинувачений втік, а потерпілий від отриманих травм загинув на місці. Тоді правоохоронці вивчили записи камер відеоспостереження, ідентифікували водія, 48-річного мешканця Рівненщини, та затримали його.

У судовому засіданні обвинувачений свою провину визнав повністю, просив суворо його не карати.

«Потерпілий та його представник в судовому засіданні просили не призначати обвинуваченому суворого покарання. Додатково потерпілий вказав, що з обвинуваченим він примирився, претензій матеріального та морального характеру до обвинуваченого не має, питання відшкодування шкоди між ними врегульовано», – йдеться в матеріалах справи.

Вивчивши усі матеріали справи, Золочівський районний суд визнав винним Миколу Дубчака у кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 135 КК України. Йому призначили пʼять років позбавлення волі, однак звільнили від покарання з трирічним іспитовим терміном. Він має періодично з’являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання, не виїжджати за межі України без погодження. Крім того, з водія стягнуть понад 32 тис. грн за проведення експертиз. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів з дня його проголошення.