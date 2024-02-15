Водії ВАЗ виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мотоциклом Forte New Jog

Жовківський районний суд Львівської області виніс вирок водієві ВАЗ Івану Стадницькому, що спричинив ДТП, в якій загинула 5-річна дівчинка. Суд призначив йому три роки іспитового терміну.

ДТП трапилась 23 жовтня 2023 року в селі Бишків біля Жовкви. На трасі Бишків – Бучми автомобіль ВАЗ-21061, за кермом якого був 24-річний Іван Стадницький, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся із мотоциклом Forte New Jog, за кермом якого була 32-річна жінка з 5-річною донькою на пасажирському сидінні. Унаслідок ДТП 5-річна дитина загинула на місці.

У суді Іван Стадницький свою провину визнав та пояснив, що того дня повертався з роботи, був втомлений. Він хотів обігнати автомобіль попереду, однак, побачивши на зустрічній смузі мотоцикл, він вивернув кермо, а водійка мотоцикла зманеврувала так само, внаслідок чого й трапилась ДТП. Після зіткнення він викликав поліцію. Водій просив його суворо не карати, адже він виплатив родичам загиблої дитини моральну та матеріальну шкоду.

Мама загиблої дівчинки в суді розповіла, що того дня забирала доньку зі школи. Посвідчення для водіння мотоцикла вона не має, а дитина була без шолома, втім видимість на дорозі була сприятливою для руху. Жінка підтвердила, що водій ВАЗ сплатив їм із чоловіком моральну та матеріальну шкоду.

Враховуючи обставини справи, суддя Жовківського райсуду Руслан Зеліско визнав Івана Стадницького винним за ч. 2 ст. 386 ККУ та призначив три роки позбавлення волі. Однак суд звільнив його від відбування покарання, призначивши три роки іспитового терміну. Крім цього, він має заплатити понад 10 тис. грн судових витрат. Вирок можна оскаржити в апеляції.