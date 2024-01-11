Жовківський районний суд Львівської області наприкінці грудня виніс вирок уродженцю села Підлісся Павлу Денису, який за кермом Mercedes-Benz Vito вчинив ДТП на трасі Львів – Рава-Руська, внаслідок якої загинула пасажирка мікроавтобуса. Чоловік намагався уникнути відповідальності, заявивши, що за кермом був не він, а загибла. Суд визнав його винним у смертельній ДТП та призначив покарання у вигляді трьох років тюрми та позбавлення водійських прав на той самий термін.

За матеріалами справи, 25 травня 2016 року близько 5:00 ранку Павло Денис, керуючи мікроавтобусом Mercedes-Benz Vito, на трасі Львів – Рава-Руська у бік Рави-Руської на швидкості злетів з дороги, де автомобіль перекинувся. У результаті пасажирка авто отримала важкі травми грудної клітки і внутрішніх органів та загинула на місці події.

У суді обвинувачений свою вину не визнав. Він заявив, що того ранку вони поверталися додому і за кермом була жінка, яка згодом загинула, а він сидів на задньому сидінні.

Незважаючи на це, вина Павла Дениса була доведена зібраними у справі доказами та результатами проведених експертиз.

Суддя Володимир Мікула визнав Павла Дениса винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч.2. ст. 286 ККУ). Вироком суду йому призначено покарання у вигляді трьох років позбавлення волі з позбавленням водійських прав на той самий термін.

Також засуджений має заплатити братові загиблої 63 тис. грн матеріальної шкоди за спорудження пам’ятника, а також 300 тис. грн завданої моральної шкоди. На цей вирок ще може бути подана апеляція.