Смертельна ДТП у Кам'янці-Подільському сталася вранці 3 травня 2023 року

Кам’янець-Подільський міськрайонний суд виніс вирок 52-річному водію ВАЗ за вчинення смертельної ДТП. Обвинувачений збив 25-річну жінку, яка переходила дорогу нерегульованим пішохідним переходом – від отриманих травм вона померла у лікарні. За скоєне водію призначили три роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 17 травня, аварія біля залізничного моста в Кам’янці-Подільському сталася вранці 3 травня 2023 року. Олександр Білошеєв, який перебував за кермом автомобіля ВАЗ 21101, не зменшив швидкість руху перед нерегульованим пішохідним переходом і збив 25-річну жінку. Потерпіла отримала тяжкі тілесні ушкодження, від яких 11 вересня 2023 року померла у лікарні.

У суді водій свою вину визнав і розкаявся. Просив суворо не карати.

Суддя Юрій Мантуляк визнав Олександра Білошеєва винним за ч.2 ст.286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого), втім звільнив від основного покарання й призначив три роки іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.