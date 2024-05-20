Суд виніс вирок 30-річному винуватцю смертельної ДТП у Хмельницькому

Хмельницький апеляційний суд виніс вирок 30-річному Богдану Гарматюку за вчинення смертельної ДТП. Обвинувачений збив автомобілем Opel Astra трьох людей на пішохідному переході: двох військовослужбовців і працівницю поліції. У результаті наїзду один із постраждалих чоловіків загинув. За це суд призначив водію 1,5 роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 15 травня, аварія на вулиці Тернопільській у Хмельницькому сталася 1 травня 2023 року. Близько 13:00 водій Opel Astra збив двох військових і поліцейську, які переходили дорогу нерегульованим пішохідним переходом. Один із чоловіків від отриманих травм загинув на місці події, а двоє постраждалих потрапили в лікарню із травмами середньої тяжкості.

У суді потерпілі зауважили, що не мають претензій майнового характеру до обвинуваченого й просили не позбавляти його волі. Крім того, з’ясувалося, що Богдан Гарматюк оплатив лікування поліцейській та компенсував дружині загиблого 20 тис. доларів за спричинену шкоду.

Суд першої інстанції призначив обвинуваченому 1,5 роки іспитового терміну, втім прокурори не погодилися з рішенням і подали апеляцію. Головуюча суддя Хмельницького апеляційного суду Тетяна Тапчій визнала водія винним за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого), однак залишила попередній вирок без змін.