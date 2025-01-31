Аварія сталася у січні 2020 року на вулиці Тисменицькій в Івано-Франківську

Апеляційний суд скасував вирок Івано-Франківського міського суду і призначив обвинуваченому у скоєнні смертельної аварії в Івано-Франківську Владиславу Марчуку 1,5 роки ув’язнення з позбавленням права 3 роки керувати транспортними засобами.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 22 січня, аварія сталася у січні 2020 року на вулиці Тисменицькій в Івано-Франківську. Владислав Марчук на Volkswagen Passat на швидкості 93 км/год на смерть збив жінку, яка переходила дорогу. У червні 2023 року Івано-Франківський міський суд призначив обвинуваченому 2 роки умовного терміну.

Не погоджуюсь з цим рішенням, представник потерпілого та прокурор звернулися в апеляцію з проханням призначити винуватцеві ДТП 5 років ув’язнення. Натомість захисник Владислава Марчука наполягав на закритті провадження у зв'язку з відсутністю складу правопорушення.

Колегія суддів Івано-Франківського апеляційного суду вивчила матеріали справи, зокрема протоколи огляду місця ДТП, врахувала визнання вини обвинуваченим та його спробу компенсувати потерпілим завдану шкоду. Натомість в апеляції дійшли висновку, що суд першої інстанції недостатньо врахував ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення і те, що позиція потерпілого про призначення Владиславу Марчуку суворого покарання залишилася без належної оцінки.

Також зі змісту рішення Івано-Франківського міського суду вбачалося, що ДТП спровокувала загибла переходячи дорогу в невстановленому місці. Колегія апеляційного суду дійшла висновку, що ця обставина в сукупності з іншими, які пом’якшують покарання, істотно знижує ступінь тяжкості вчиненого правопорушення.

Дослідивши всі матеріали справи, Івано-Франківський апеляційний суд скасував вирок суду першої інстанції і призначив Владиславу Марчуку 1,5 роки ув’язнення з позбавленням права 3 роки керувати транспортними засобами. Вирок може бути оскаржений до Верховного Суду протягом трьох місяців.