Аварія сталася у жовтні 2024 року у селі Великі Лази

Ужгородський міськрайонний суд визнав Сергія Яцкулича винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої. За скоєння ДТП, в якій загинула 61-річна жителька села Великі Лази, водієві призначили 5 років ув’язнення, однак реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного.

Вирок винесли 26 березня. Йдеться про аварію, яка сталася ввечері 27 жовтня 2024 року на трасі Київ – Чоп у селі Великі Лази біля Ужгорода. Сергій Яцкулич на Volkswagen Passat збив жінку, яка перетинала дорогу поблизу пішохідного переходу. Від отриманих травм місцева мешканка померла на місці події.

Під час судового засідання водій визнав свою вину, а представник потерпілого вказав, що не має претензій до обвинуваченого. Прокурор просив призначити обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі з застосуванням іспитового строку та позбавити його права керування транспортними засобами.

Суд також врахував, що Сергій Яцкулич не перебуває на обліку у психіатра та нарколога, має постійне місце проживання та позитивну характеристику, одружений і утримує неповнолітню дитину.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олексій Фазикош визнав Сергія Яцкулича винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої і призначив йому 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного. На вирок можуть подати апеляцію.