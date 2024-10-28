Смертельна аварія сталася ввечері 27 жовтня у Великих Лазах Ужгородського району

Смертельна аварія сталася близько 19:00 27 жовтня у Великих Лазах Ужгородського району. Внаслідок зіткнення з Volkswagen загинула 61-річна жителька села. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Як розповіли у поліції Закарпатської області 28 жовтня, за кермом автівки був 33-річний мешканець села Худльово Ужгородського району.

«Керуючи Volkswagen на неосвітленій ділянці автошляху, водій наїхав на 61-річну місцеву жительку. Від отриманих травм жінка померла на місці події. У справі призначили експертні дослідження, за результатами яких встановлять об'єктивні обставини автопригоди», – інформують правоохоронці.

Закарпатець за кермом був тверезим. Його автомобіль вилучили та помістили на арештмайданчик поліції. За порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілої, закарпатцю загрожує від трьох до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.