Аварія сталася 17 січня 2023 року у селі Нижня Апша Тячівського району

Тячівський районний суд визнав винним уродженця села Глибокий Потік Дмитра Влада у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого. За ДТП, в якій загинула 76-річна пасажирка водія, закарпатцю призначили 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 3 роки умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 16 жовтня, аварія сталася 17 січня 2023 року у селі Нижня Апша Тячівського району. Дмитро Влад за кермом ВАЗ 2107 на швидкості 80 км/год в’їхав у металевий трос, яким УРАЛ витягував фуру, що застрягла на ґрунтовій дорозі.

Внаслідок ДТП пасажирці ВАЗу відтяло голову. Травми отримали також донька та онук загиблої, які їхали на задньому сидінні.

Під час судового засідання Дмитро Влад визнав свою вину, зазначивши, що не пам’ятає обставин аварії, внаслідок якої його теж госпіталізували. У свою чергу свідки – водії вантажівок – розповіли, що на місці буксиру розставили дорожні знаки, а ДТП сталася відразу, як причепили трос.

Суд врахував позитивну характеристику обвинуваченого, його похилий вік і те, що потерпілі не мають до нього претензій.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Микола Бряник визнав Дмитра Влада винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілої і призначив йому 5 років ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 3 роки умовного. На вирок можуть подати апеляцію.