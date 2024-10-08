Аварія сталася вранці 28 травня у селі Барвінок, на в’їзді в Ужгород

Ужгородський міськрайонний суд визнав винним уродженця села Криків Хмельницької області Олега Кутенка у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. За скоєння ДТП на в’їзді в Ужгород, в якій загинув 68-річний водій мотоцикла, хмельничанину призначили 3 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 30 вересня, аварія сталася вранці 28 травня 2024 року у селі Барвінок, на в’їзді в Ужгород. Олег Кутенко на вантажівці Mercedes-Benz не надав перевагу у русі мотоциклісту на нерегульованому перехресті з круговим рухом. Внаслідок зіткнення 68-річний чоловік отримав численні травми і помер в лікарні.

Під час судового засідання хмельничанин визнав свою вину і попросив вибачення у потерпілої. Остання натомість зазначила, що водій не відшкодував їй обумовлену вартість завданої шкоди у розмірі 400 тис. грн і просила призначити обвинуваченому умовний термін покарання. Суд також врахував, що Олег Кутенко має інвалідність внаслідок війни і робота водієм є його основним джерелом доходу.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Вікторія Чепка визнала хмельничанина винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого і призначила йому 3 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. Олег Кутенко має сплатити потерпілій 400 тис. грн за завдану шкоду та витрати на адвоката.