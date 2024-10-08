Суд зобов’язав хмельничанина сплатити потерпілим 400 тис. грн за смертельну ДТП під Ужгородом
Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного
Ужгородський міськрайонний суд визнав винним уродженця села Криків Хмельницької області Олега Кутенка у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. За скоєння ДТП на в’їзді в Ужгород, в якій загинув 68-річний водій мотоцикла, хмельничанину призначили 3 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного.
Як йдеться у вироку суду, який винесли 30 вересня, аварія сталася вранці 28 травня 2024 року у селі Барвінок, на в’їзді в Ужгород. Олег Кутенко на вантажівці Mercedes-Benz не надав перевагу у русі мотоциклісту на нерегульованому перехресті з круговим рухом. Внаслідок зіткнення 68-річний чоловік отримав численні травми і помер в лікарні.
Під час судового засідання хмельничанин визнав свою вину і попросив вибачення у потерпілої. Остання натомість зазначила, що водій не відшкодував їй обумовлену вартість завданої шкоди у розмірі 400 тис. грн і просила призначити обвинуваченому умовний термін покарання. Суд також врахував, що Олег Кутенко має інвалідність внаслідок війни і робота водієм є його основним джерелом доходу.
Дослідивши всі матеріали справи, суддя Вікторія Чепка визнала хмельничанина винним у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого і призначила йому 3 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на рік умовного. Олег Кутенко має сплатити потерпілій 400 тис. грн за завдану шкоду та витрати на адвоката.