Автомобіль ВАЗ наїхав на 69-річну пішохідку і притиснув її до огорожі

Юнак з Хмельниччини заплатить 137 тис. грн компенсації постраждалій пішохідці, яку він збив під час нападу судом за кермом. Аварія сталась у березні 2022 року, тоді хлопець, який не мав права сідати за кермо, через напад хвороби випадково в'їхав у літню пішохідку. Внаслідок наїзду вона отримала численні травми і довго лікувалась. Суд призначив юнаку рік іспитового терміну та постановив сплатити жінці сумарно 137 тис. грн компенсації.

Зазначимо, що аварія сталась зранку 17 березня цього року в місті Деражня. 20-річний водій ВАЗ-2109 різко змінив напрямок руху, наїхав на 69-річну жінку, що йшла узбіччям, і притис її до паркану. Внаслідок аварії вона отримала переломи рук і ніг, а також переломи ребер. Все це експерти оцінили як легкі тілесні ушкодження.

Як йдеться у вироку Деражнянського райсуду, юнак взагалі не мав права сідати за кермо через медичні протипоказання. У суді він підтвердив, що в момент ДТП у нього саме почався напад судом, через що детально обставини аварії він не пам'ятає. Після ДТП його забрали в лікарню.

Постраждала жінка розповіла, що після інциденту вона змушена була пройти тривале лікування. За її словами, водій не відшкодував витрат на лікування, тож вона наполягала на суворому покаранні.

Суд призначив визнав юнака винним у порушенні ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми) і призначив йому рік умовно. Також суддя частково задовольнив цивільний позов. З водія стягнуть 84 тис. грн витрат на лікування та ще 53 тис. грн моральної шкоди.

Вирок наразі не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.