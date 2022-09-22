30-річна водійка автомобіля KІА наїхала на трьох дівчат, що йшли пішохідним переходом

У Кам'янці-Подільському водійка KІА на пішохідному переході збила трьох студенток. Відомо, що двоє потерпілих відбулись легкими травмами, а у ще однієї 19-річної дівчини діагностували перелом ноги. Наразі невідомо, чи була водійка твереза, це з'ясують слідчі.

Аварія сталась близько 15:00 у середу, 21 вересня, на проспекті Грушевського в Кам'янці-Подільському. «30-річна мешканка міста Дунаївці, керуючи автомобілем KIA, допустила наїзд на трьох 19-річних дівчат, які перетинали дорогу по нерегульованому пішохідному переході», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Хмельниччини.

У результаті ДТП одна із студенток отримала перелом ноги, її госпіталізували до травматологічного відділення місцевої лікарні. Ще двом дівчатам медики надали допомогу без госпіталізації.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає як мінімум 51 тис. грн штрафу.