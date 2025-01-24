Смертельна ДТП сталася поблизу села Лозова Хмельницького району

Хмельницький міськрайонний суд виніс вирок 63-річному водію автобуса за смертельну ДТП. Обвинувачений врізався у мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, внаслідок чого десятеро людей загинули, а шестеро – травмувалися. За скоєне чоловіку призначили вісім років тюрми. Про це повідомила 24 січня пресслужба прокуратури області.

Аварія сталася 16 березня 2022 року на трасі Кропивницький – Знамʼянка поблизу села Лозова Хмельницького району. Близько 6:00 зіткнулися автобус Setra під керуванням 61-річного донеччанина та мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, який перевозив переселенців із Дніпра у напрямку Тернополя.

«Водій та шестеро пасажирів мікроавтобуса загинули на місці, ще троє померли в лікарні. Шестеро людей, серед яких 6-річна дитина, отримали травми», – повідомляють у прокуратурі.

Прокурори довели у суді, що винуватцем ДТП був водій автобуса, який проявив неуважність.

За порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей (ч. 3 ст. 286 КК України), обвинуваченому призначили вісім років тюрми з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.