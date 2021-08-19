На Волині водій котка, який спричинив ДТП у стані алкогольного сп'яніння, заплатить 17 тис. грн штрафу. Відповідне рішення прийняв Ковельський міськрайонний суд. Аварія сталась 2 липня біля села Облапи Ковельського району. У результаті зіткнення автомобіль Renault Lodgy отримав механічні пошкодження. В суді водій котка переконував, що не був п'яним, втім, його таки визнали винним за статтею про керування транспортним засобом у стані сп'яніння.

Про постанову Ковельського міськрайонного суду від 3 серпня повідомило видання «Ковель-Медіа». У постанові зазначено, що ДТП сталась 2 липня близько 11:20 неподалік села Облапи Ковельського району. У той час там проводили ремонт дороги М-19. Водій котка НАММ НD-110 без номерного знаку не врахував дорожньої обстановки, у результаті чого зіткнувся з автомобілем Renault Lodgy. Авто отримало механічні ушкодження.

Після аварії водій котка пройшов алкотест, який показав 0,41 проміле. Втім, у суді чоловік переконував, що п’яним він не був, хоча пояснити чому драгер показав сп’яніння – не зміг. Тож суддя визнав чоловіка винним за ч.1 ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) та ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів). Згідно з рішенням суду, водій катка повинен заплатити 17 тис. грн. штрафу, та, окрім цього, 454 грн судового збору.