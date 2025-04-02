Смертельна аварія сталася 24 вересня 2024 року поблизу села Заброди Луцького району

Ківерцівський районний суд виніс вирок Сергію Пілярському за вчинення смертельної ДТП. Обвинувачений на тракторі обʼїжджав велосипедиста і зачепив його причепом. Потерпілий впав на ґрунтову дорогу та від отриманих травм помер. За скоєне винуватцю призначили два роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 31 березня, аварія сталася 24 вересня 2024 року поблизу села Заброди Луцького району. Близько 10:50 обвинувачений Сергій Пілярський обʼїжджав трактором на ґрунтовій дорозі велосипедиста, і зачепив його. Потерпілий впав і від отриманих травм помер.

Сергій Пілярський визнав свою провину і розкаявся. Чоловік розповів, що їхав з невеликою швидкістю, оскільки стан дороги був незадовільний. Відразу після ДТП він зупинився, викликав поліцію та «швидку». За словами обвинуваченого, після смерті велосипедиста він повністю відшкодував витрати на поховання, а також моральну шкоду.

Суддя Світлана Поліщук визнала Сергія Пілярського винним за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого), проте звільнила від основного покарання й призначила два роки іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.