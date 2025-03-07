Смертельна аварія сталася ввечері 23 грудня 2023 року в селі Голишів

Рівненський районний суд виніс вирок 27-річному водію автомобіля «ЗАЗ», який переїхав лежачого на дорозі чоловіка. Від отриманих травм потерпілий помер у лікарні. За скоєне обвинуваченому призначили 5 років тюрми.

Як йдеться у вироку від 3 березня, аварія сталася ввечері 23 грудня 2023 року в селі Голишів Рівненського району. За даними слідства, на той момент 26-річний водій автомобіля «ЗАЗ» переїхав 35-річного місцевого жителя, хоча мав технічну можливість уникнути цього. Потерпілого із тяжкими травмами госпіталізували до лікарні, де він наступного дня помер.

Обвинувачений Руслан Карпюк визнав свою провину. Він розповів, що у день події їхав зі швидкістю 50 км/год. Перешкоду помітив за 10-15 метрів і намагався пригальмувати, проте наїзду уникнути не вдалося. Коли він повністю зупинив автомобіль і вийшов з нього, то побачив, що переїхав чоловіка з велосипедом. За словами обвинуваченого, потерпілий мав ознаки спʼяніння.

Батько загиблого просив призначити водію суворе покарання через пережиту втрату. Зазначив, що обвинувачений не пропонував відшкодувати йому завдану шкоду, замість нього це намагалися зробити його родичі. Однак потерпілий відмовився від будь-якої компенсації і вибачень не прийняв.

Суддя Михайло Таргоній визнав Руслана Карпюка винним за ч.2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) й призначив покарання у вигляді пʼяти років тюрми без права керувати автомобілем протягом трьох років. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.