Викладачка з Рівного уникла покарання за смертельний наїзд на пішохідку
Дочка загиблої просили суворо не карати обвинувачену
Рівненський районний суд виніс вирок Анні Ляшук за вчинення смертельної ДТП. Обвинувачена на автомобілі Volkswagen Golf збила на смерть пішохідку, за що отримала два роки іспитового терміну.
Як йдеться у вироку від 1 квітня, аварія сталася 30 листопада 2024 року на вулиці Єдності в селі Зоря Рівненського району. Близько 17:20 водійка автомобіля Volkswagen Golf Анна Ляшук збила жінку, яка переходила дорогу. Пішохідка від отриманих травм померла у лікарні.
Анна Ляшук повністю визнала свою провину. Відомо, що обвинувачена працює майстром виробничого навчання у Рівненському професійному ліцеї. Дочка загиблої просила суворо не карати винуватицю ДТП, оскільки та повністю відшкодувала їй завдану шкоду.
Суддя Сергій Коробов визнав водійку винною за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого), проте звільнив від основного покарання й призначив два роки іспитового строку. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.