Рівненський районний суд виніс вирок Анні Ляшук за вчинення смертельної ДТП. Обвинувачена на автомобілі Volkswagen Golf збила на смерть пішохідку, за що отримала два роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 1 квітня, аварія сталася 30 листопада 2024 року на вулиці Єдності в селі Зоря Рівненського району. Близько 17:20 водійка автомобіля Volkswagen Golf Анна Ляшук збила жінку, яка переходила дорогу. Пішохідка від отриманих травм померла у лікарні.

Анна Ляшук повністю визнала свою провину. Відомо, що обвинувачена працює майстром виробничого навчання у Рівненському професійному ліцеї. Дочка загиблої просила суворо не карати винуватицю ДТП, оскільки та повністю відшкодувала їй завдану шкоду.

Суддя Сергій Коробов визнав водійку винною за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого), проте звільнив від основного покарання й призначив два роки іспитового строку. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.