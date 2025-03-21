Смертельна аварія сталася 13 листопада 2024 року на вулиці Млинівській у Рівному

Рівненський міський суд виніс вирок 35-річній Олені Паршиковій за смертельну ДТП. Обвинувачена на автомобілі Škoda Rapid збила двох жінок, які переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переході. Одна з потерпілих від отриманих травм померла у реанімації. За скоєне водійці легковика призначили два роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 17 березня, аварія сталася 13 листопада 2024 року на вулиці Млинівській у Рівному. За даними слідства, близько 07:00 водійка автомобіля Škoda Rapid Олена Паршикова збила на «зебрі» двох жінок віком 57 та 58 років. Одна з потерпілих наступного дня померла в реанімації.

Олена Паршикова визнала свою провину та просила суворо її не карати. Вона пояснила, що в день аварії була погана видимість, падав мокрий сніг, а дорога була мокрою.

Чоловік загиблої розповів, що після ДТП 35-річна водійка перебувала з ним у лікарні й турбувалася про його дружину, допомагала матеріально. За його словами, претензій до обвинуваченої він не має.

Суддя Марʼян Головчак визнав водійку винною у порушенні ПДР, що спричинило смерть потерпілої (ч.2 ст. 286 ККУ), проте звільнив від основного покарання й призначив два роки іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.