Ця базова кулінарна техніка доволі популярна, тому потрібно знати, як правильно її зробити вдома

Щоб приготувати пудинг, нагріти мед або навіть розтопити масло вам знадобиться водяна баня. Ця базова кулінарна техніка доволі популярна, тому потрібно знати, як правильно її зробити вдома. УНІАН розповідає, як зробити водяну баню в домашніх умовах та не помилитися.

Що таке водяна баня і для чого вона потрібна?

Водяна баня – це спосіб нагрівання, при якому продукти можна повільно нагріти до температури кипіння, але без прямого контакту з водою.

Водяну баню часто використовують в кулінарії, косметології, приготуванні свічок, миловарінні.

Як правильно зробити водяну баню?

Щоб приготувати водяну баню в домашніх умовах, потрібно дві каструлі різного розміру. У більшу каструлю наливають воду та ставлять на вогонь, у меншу – продукт, який потрібно нагріти або розтопити. Менша каструля має стояти у більшій так, щоб вода покривала приблизно половину її висоти. Конструкцію з цих двох каструлю потрібно повільно довести до кипіння.

Для водяної бані краще використовувати посуд з товстими стінками з нержавіючої сталі. Емальований, керамічний або чавунний посуд може зіпсувати продукт.