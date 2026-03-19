Лікарі вчасно ліквідували джерело інфекції та стабілізували стан пацієнтки

Фахівці Володимирського територіального медоб’єднання вчасно зупинили поширення гнійного запалення у черевній порожнині 59-річної жінки. Завдяки оперативному втручанню джерело інфекції ліквідували, а стан пацієнтки стабілізували. Про це у четвер, 19 березня, повідомили на сторінці медзакладу у фейсбуці.

За інформацією лікарів, пацієнтка звернулася зі скаргами на пульсуючий біль у ділянці живота, ознаки загальної інтоксикації та підвищену температуру. Їй діагностували флегмону черевної стінки – гостре розлите гнійне запалення м’яких тканин, яке швидко поширюється на сусідні ділянки. Такий стан є небезпечним і потребує негайного хірургічного втручання.

«Фахівці вчасно ліквідували джерело інфекції та стабілізували стан жінки. Завдяки сучасним методикам пацієнти Володимирського ТМО швидко повертаються до звичайного життя навіть у складних випадках», – зазначили у медзакладі.

Додамо, що основними причинами виникнення флегмони є:

проникнення інфекції (стафілококи, стрептококи тощо) через пошкодження шкіри або слизових оболонок;

ускладнення внутрішніх запальних процесів;

наслідки травм або операцій;

знижений імунітет, що не може стримати поширення бактерій.

Лікарі наголошують: якщо з’являється біль, набряк або почервоніння, що супроводжується температурою, потрібно негайно звертатися по медичну допомогу, адже без лікування інфекція може потрапити у кров.