Сторонні предмети у тілі хлопчика виявили завдяки рентгену

У Волинській обласній дитячій клінічній лікарні прооперували дворічного хлопчика, який проковтнув магніти. Як повідомили 31 жовтня на сторінці медзакладу у Facebook, без хірургічного втручання дитині загрожувала перфорація (ред. – отвір у стінці частини шлунково-кишкового тракту).

За словами мами хлопчика, 27 жовтня її син прокинувся зі скаргами на біль у животі, тож вона запідозрила, що він міг щось проковтнути, адже має звичку гризти предмети та брати їх у рот.

«Я перевірила батарейки в іграшках та інші деталі. В лікарні у Володимирі, куди ми звернулися спочатку, я наголосила, що підозрюю проковтування стороннього предмету. Зробили рентген і вже тоді я побачила магніти з холодильника, якими ми прикріплювали записки, календарі», – розповіла жінка.

Хірург Василь Никитюк, який лапаросокопічно прооперував хлопчика, наголосив, що ці магніти великі й важкі, тож природньо б не вийшли. На момент операції магніти були з’єднані між собою, тисли на стінки кишківника, внаслідок чого у цих ділянках припинилося кровопостачання – без оперативного втручання це загрожувало перфорацією. Нині дитина почувається добре.

Додамо, що випадкове ковтання невеликих предметів, таких як рибна кістка, кулька, шпилька, чи великих шматків їжі, може спричинити їх застрягання у горлі або травній системі. Це може призвести до проблем із диханням, кровотечі або розвитку інфекції. Лікарі рекомендують у таких випадках негайно звертатися по медичну допомогу. У деяких випадках предмет може вийти природним способом, проте серйозніші випадки можуть потребувати хірургічного втручання.