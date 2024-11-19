Операцію провели за 30 хвилин лапароскопічним методом

У Волинській обласній клінічній лікарні успішно прооперували пацієнта, який проковтнув 5-сантиметрову риб’ячу кістку. Навколо кістки почав утворюватися абсцес (ред. – наповнена гноєм порожнина в мʼяких тканинах тіла, яка відокремлюється більш-менш розвиненою капсулою), тому її дістали з організму лапароскопічним методом. Про це повідомили 19 листопада у пресслужбі медзакладу.

За даними лікарів, кістка мігрувала через стравохід у шлунок, поки не вийшла й не зупинилася між ним та печінкою, частково простромивши її. Огорнута сальником, пробула в організмі близько двох тижнів, завдаючи людині дискомфорт: сильний біль між лопатками та в обох підребер’ях, нудоту, блювоту, температуру до 38 градусів, озноб і важкість.

«Поганий аналіз крові та різке схуднення провокували думки про онкологію. Ні фіброгастроскопія, ні колоноскопія, ні рентген не давали лікарям жодних відповідей про діагноз. МРТ виявило потовщення плеври. І лише комп’ютерна томографія з контрастом показали: в організмі стороннє гостре тіло. Що саме, зрозуміли вже під час операції. Навколо кістки почав утворюватися абсцес. Її дістали з організму лапароскопічним методом. Операція тривала пів години», – зазначають у медзакладі.

Речник Волинської обласної клінічної лікарні Андрій Гнатюк не уточнив віку та статі пацієнта через його прохання.

Медичний директор з хірургічної допомоги Микола Галей, зазначив, що це нетипова операція, а в його практиці – перша, оскільки у 80-90% сторонні тіла виходять з організму природним шляхом.

У медзакладі додають, що ковтання гострих предметів може призвести до важких наслідків. Оскільки, якщо він проб’є стравохід, то це призведе до медіастеніту – запалення середостіння; якщо пошкодить органи шлунково-кишкового тракту, може настати перитоніт або абсцес черевної порожнини. Найбільшою проблемою може бути поранення сонної артерії. До такої групи небезпечних предметів належать зубочистки, голки, уламки, пластмасові й дерев’яні виделки, кістки з риби та м’яса тощо. Тому головна порада – добре розжовувати їжу.