Через пухлину розмір живота у пацієнтки був, як на останньому місяці вагітності

У Волинській обласній клінічній лікарні успішно прооперували 47-річну пацієнтку, а якої виявили 3-кілограмову пухлину матки. Новоутворення за розмірами імітувало доношену вагітність і могло у будь-який момент стати злоякісним. Про це повідомив 18 листопада речник лікарні Андрій Гнатюк на своїй сторінці у Facebook.

«Кілька днів тому 47-річна волинянка звернулася до лікарів зі скаргами на збільшення живота й болі в ньому. Також її турбували задишка та набряк ніг. З розповідей жінки, вона звернула увагу на свої проблеми місяць тому, хоча за припущеннями лікарів, пацієнтка довго ігнорувала свої симптоми, бо великий живіт, імовірно за все, виник набагато раніше», – розповів Андрій Гнатюк.

Пацієнтка також розповіла лікарям, що востаннє була на консультації в гінеколога понад 30 років тому, коли народжувала. Під час обстеження у неї також виявили пупкову килу. Оскільки пухлина будь-коли могла перерости в злоякісну, жінці негайно провели хірургічне втручання.

Завідувач відділення оперативної гінекології Юрій Герус зазначає, що причиною появи таких утворень могли бути гормональні збої, хронічні стреси та спадковість. Операцію проводили лапаротомним методом (ред. – відкрита порожнинна операція з пошаровим поздовжнім або поперечним розтином тканин передньої черевної стінки для візуалізації внутрішніх органів), враховуючи розміри пухлини. Наразі стан пацієнтки задовільний.

У медзакладі наголосили, що жінкам рекомендовано щонайменше раз у рік проходити огляд у гінеколога.