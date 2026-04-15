Обвинувачений працює у трьох відділеннях Ратнівської лікарні

Ратнівський районний суд Волинської області визнав винним лікаря-хірурга Віктора Глодіка у неналежному виконанні професійних обов’язків. Обвинувачений встановив пацієнтці неправильний діагноз, що призвело до ускладнень. Зрештою, жінці довелося видалити частину тонкої кишки. Втім, замість реального покарання медику призначили іспитовий термін.

Як йдеться у вироку від 9 квітня, Віктор Глодік працює у КНП «Ратнівська центральна районна лікарня». Він обіймає посаду в хірургічному відділенні, а також у дитячій хірургії та поліклінічному відділенні.

Згідно з даними суду, у період з 10 до 22 квітня 2024 року лікар провів недостатнє обстеження пацієнтки, неправильно інтерпретував результати аналізів і не розрізнив захворювання зі схожими симптомами. Унаслідок цього він встановив жінці хибний діагноз і, відповідно, обрав неправильну тактику лікування.

Згодом стан пацієнтки суттєво погіршився, її госпіталізували у тяжкому стані до Волинської обласної клінічної лікарні. Там 22 квітня 2024 року лікарі провели термінову операцію – резекцію некротичного сегмента тонкої кишки, тобто часткове видалення ураженої ділянки.

Обвинувачений повністю визнав свою вину та співпрацював зі слідством.

Суддя Ольга Фазан визнала Віктора Глодіка винним за ч. 1 ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником) та призначила рік позбавлення волі, проте замінила реальне покарання на рік іспитового терміну. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному порядку.