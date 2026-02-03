Правоохоронці оголосили про підозру лікарці одного з медзакладів Рівненського району. Її звинувачують у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті 53-річного пацієнта. Про це у вівторок, 3 лютого, повідомили пресслужби поліції та прокуратури області.

За даними слідства, 2 лютого 2024 року до лікарні госпіталізували 53-річного чоловіка, якого за кілька днів до того побив сусід по кімнаті. Як стало відомо ZAXID.NET з власних джерел, інцидент трапився у Клевані.

«51-річна лікарка приймального відділення не провела об’єктивного обстеження пацієнта, не призначила додаткових досліджень і не залучила лікарів відповідних спеціальностей. У результаті медики не встановили повний і достовірний клінічний діагноз», – повідомляють правоохоронці.

Наступного дня чоловік помер від ушкоджень органів черевної порожнини та внутрішньої кровотечі. Згідно з висновками судово-медичної експертизи, за умови своєчасної діагностики та хірургічного втручання його життя можна було врятувати.

63-річного чоловіка, якого підозрювали у побитті потерпілого, затримали у лютому 2024 року. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, однак під час досудового розслідування він помер у слідчому ізоляторі.

Лікарці оголосили підозру за ч. 1 ст. 140 Кримінального кодексу України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки для хворого). Санкція статті передбачає відсторонення від посади до п’яти років, виправні роботи до двох років, обмеження або позбавлення волі на той самий термін.