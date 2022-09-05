У часи, коли світову архітектуру безпеки зруйновано, відомий ще з античних часів латинський вислів si vis pacem, para bellum (хочеш миру – готуйся до війни) набув великої актуальності. Особливо це відчутно в Україні, де вже вісім років триває війна, а з 24 лютого вона набула масштабного характеру.

Наразі головні фронтові події відбуваються на сході та на півдні України. Водночас росіяни регулярно здійснюють обстріли прикордонних областей півночі. Проте це не стосується регіонів, які межують з Білоруссю, адже Мінськ намагається всіма силами довести свою непричетність до війни.

Проте саме з білоруської території росіяни постійно завдають ракетних ударів по нашій країні. Та й взагалі використовують Білорусь як проксі-сервер для своїх атак. Також Мінськ є важливим елементом тиску на Київ, який Кремль використовує для розтягування українського війська під загрозою розширення конфлікту.

Так, нещодавно Мінськ оголосив навчання на білорусько-українському кордоні, в межах яких білоруська армія спільно зі союзниками з ОДКБ відпрацьовуватиме «деокупацію регіонів». Враховуючи, що Білорусь немає окупованих територій, то виходить, що білоруська армія маневруватиме, імітуючи наступ на Україну.

Проте нам є чим відповісти. І йдеться не тільки про ЗСУ та заміновані ділянки на кордоні. Йдеться про організацію тотального спротиву серед цивільного населення.

Одним з авангардів народного спротиву є Волинська область, де зараз усі північні громади активно готують свої ДФТГ (Добровільні формування територіальних громад) на випадок вторгнення. При цьому навчання відбувається в координації зі ЗСУ та за сприяння іноземних інструкторів.

ДФТГ – це не мобілізовані вояки ЗСУ, це фактично народна самооборона, яка фінансується громадою. Цивільні особи (хоча деякі з них мають військовий досвід) проходять вишколи, де їх вчать організованому опору окупації.

Зокрема, інструктори навчають бійців тактики малих груп, стрільби зі стрілецької зброї, основ тактичної медицини, евакуації поранених, навичок з організації засідок, маскування, як поводитися при захопленні полоненого. Крім того, учасники вишколу відпрацьовують виявлення і знешкодження саморобних вибухових пристроїв, розтяжок.

Географія вишколів та інтенсивність тренувань постійно збільшуються. Так зростає й рівень підготовки ДФТГ. Саме такі програми підготовки зменшують вірогідність нападу зі сторони Білорусі, а не дипломатичні домовленості.

Німці в часи Другої світової називали Швейцарію «дикобразом», адже вся армія цієї країни побудована на моделі тотального спротиву, де кожен вміє та знає, як поводитися з гвинтівкою і що робити в разі ворожого наступу. Саме ця народна армія гарантує швейцарський нейтралітет. Наразі такі загони підготованого цивільного населення в поєднанні зі ЗСУ можуть стати гарантією безпеки на білорусько-українському кордоні.