Затурцівська школа-інтернат переплатила постачальнику газу 230 тис. грн

«Волиньгаззбут» поверне в бюджет понад 230 тис. грн, які підприємство безпідставно отримало за постачання газу до Затурцівської школи-інтернату. Рішення про повернення коштів прийняв Господарський суд у вересні 2021 року, втім, з цим вироком у «Волиньгаззбуті» не погодились та подали апеляцію. У четвер, 18 листопада, стало відомо, що Північно-Західний апеляційний господарський суд залишив чинним рішення першої інстанції.

Як повідомила прес-служба прокуратури області, у суді першої інстанції прокурори довели, що підприємство «Волиньгаззбут» безпідставно отримало з бюджету близько 230 тис. грн за послугу з постачання газу. У 2018 році підприємство та школа уклали угоду за результатами тендеру, але згодом до неї додали ще 11 додаткових угод, які передбачали збільшення вартості газу.

«Усі ці угоди, довели прокурори, є нікчемними, адже укладені із порушеннями чинного законодавства. У результаті заклад освіти сплатив більше, а газу отримав менше, ніж було домовлено за результатами закупівлі», – йдеться у повідомленні.

Як йдеться у рішенні Господарського суду Волині від 6 вересня, суд постановив стягнути з підприємства 230 тис. грн. З цим рішенням у «Волиньгаззбуті» не погодились і подали апеляцію. Втім, Північно-Західний апеляційний господарський суд вирішив її не задовольняти, тож рішення першої інстанції залишається в силі.