Слідчі Бюро економічної безпеки викрили бізнесмена з Волині, який ухилився від сплати 6,5 млн грн податків. Крім того, він намагався «відмити» понад 3 млн грн, які отримав незаконним шляхом. Тож його судитимуть одразу і за ухилення від сплати податків, і за відмивання грошей. У разі доведення вини підприємцеві загрожує до шести років тюрми. Додамо, що у правоохоронних органах не розголошують ім'я підозрюваного.

Про викриття бізнесмена повідомила прес-служба Бюро економічних розслідувань. Зазначається, що у період з 2019 по 2020 роки підприємець умисно не платив єдиний податок, податок з доходів фізичних осіб, військовий збір та податок на додану вартість. Таким чином до бюджету не надійшло понад 6,5 млн грн.

«Окрім того громадянин з корисливих мотивів легалізував кошти в сумі понад 3 млн грн, отримані незаконним чином, шляхом здійснення фінансових операцій через інших підконтрольних йому фізичних осіб підприємців», – йдеться у повідомленні.

Розслідування цієї справи вже завершено, слідчі направили матеріали справи до райсуду Волинської області. Відомо, що чоловікові інкримінують порушення одразу трьох статей ККУ: ч. 2 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч.1 ст. 209 (легалізація майна, отриманого злочинним шляхом), ч.1 ст. 205-1 КК України (підроблення документів). У разі доведення вини бізнесменові загрожує до шести років ув'язнення.