Володимир Гройсман вважає корупцію в Україні перебільшеною проблемою

Гройсман певен, що підкупність та продажність подолано в держзакупівлях та у закупівлях природного газу

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що проблема корупції в Україні перебільшена і використовується ворогами для дестабілізації держави. Про це голова уряду заявив в інтерв’ю грузинському Forbes.

«Багато наших ворогів зацікавлені в дестабілізації України, і вони завжди висувають проблему корупції в нашій країні. Вони постійно повторюють, що корупція дуже поширена… І я вважаю, що це перебільшено», – сказав Гройсман.

На думку прем’єра, ця проблема висвітлюється негативно для того, «щоб Україна, разом з її населенням у 40 млн людей виглядала погано».

Крім того, Гройсман зазначив, що у значній кількості сфер корупцію начебто вже подолали. «Список сфер, де процвітала корупція, скорочується», – сказав він.

Зокрема, на думку голови уряду, серед галузей з повністю знищеною корупцією — держзакупівлі, продаж природнього газу, закупівлі ліків.

Значними досягненнями в боротьбі з корупцією Гройман назвав введення в експлуатацію системи онлайн-закупівель Prozorro, децентралізацію бюджету, зрівняння державної та комерційної ставки на газ, купівлю ліків за допомогою міжнародних організацій.

На запитання журналіста стосовно того, чи дійсно прем’єр вважає корупцію побореною, Гройсман відповів, що вона ще є в «правоохоронних органах, судах, органах, що видають дозволи та ліцензії, а також в державних установах, що надають різні послуги». При цьому він не уточнив, які саме послуги мав на увазі.

«Тому надзвичайно важливо забезпечити успішну приватизацію. В межах поточних реформ минулої осені ми ухвалили необхідне законодавство про приватизацію», – додав голова уряду.

Як писав ZAXID.NET, згідно із даними соцопитування, переважна більшість населення України (80%) вважає боротьбу з корупцією в країні неуспішною, причому 46% - повністю провальною.