У середу, 28 липня, у Володимирі-Волинському святкуватимуть 1033-й день народження міста. З цієї нагоди міськрада підготувала ряд святкових заходів. Найбільше активностей буде на вихідних. Усі охочі зможуть взяти участь у велопробігу, піти на майстер-класи до народних умільців, відвідати безкоштовні екскурсії історичними локаціями міста, а також відпочити на концертах. Зокрема, головним хедлайнером вечірнього недільного концерту буде гурт KALUSH.

28 липня (середа)

О 12:00 стартує перша подія: розпочнеться святкове богослужіння біля пам'ятника князю Володимиру Великому у парку «Слов'янський». На цьому ж місці ввечері, о 19:00, відбудеться вечір духової музики.

29 липня (четвер)

Об 11:00 у культурно-мистецькому центрі Володимира-Волинського відбудеться круглий стіл «Володимир, яким ми його пам'ятаємо».

30 липня (п'ятниця)

Об 11:00 у фойє культурно-мистецького центру відбудеться круглий стіл щодо відновлення місту історичної назви «Володимир». До слова, дискусії про те, чи варто повертати місту назву «Володимир» точаться декілька років. Головний аргумент прихильників перейменування полягає у тому, що від початку заснування місто мало назву саме «Володимир», а «Волинський» додали до нього після того, як територія потрапила під вплив Російської імперії, аби відрізнити місто від Володимира на Клязьмі. Нині мер міста ініціював створення робочої групи, яка займатиметься питанням перейменування.

О 22:00 у парку «Слов'янський» відбудеться кінопоказ просто неба. Усі охочі зможуть переглянути фільм «Пекельна хоругва, або Різдво Козацьке».

Такий вигляд має «Слов'янський парк» у Володимирі-Волинському

31 липня (субота)

На вихідних подій буде значно більше. Об 11:00 на спортивному майданчику біля НВК №3 відбудеться турнір з міні-футболу. Учасники боротимуться за право отримати «кубок Володимира».

О 13:00 у парку розпочнуться змагання з армреслінгу. На цьому спортивні конкурси не завершаться. Вже о 15:00 на площі Героїв стартують всеукраїнські змагання зі стрибків у висоту «Володимирські висоти». Спершу змагатимуться діти, а о 19:30 заплановане змагання для дорослих.

О 18:00 біля культурно-мистецького центру відбудеться свято, на якому вітання прийматимуть ювілейні подружні пари. Опісля запланована ретро-дискотека у супроводі духового оркестру. Вже пізніше, о 21:00, дискотеку влаштують і для молоді. На ній виступатиме гурт «Sunrise», DJ Future J, DJ DMC та DJ Shaman.

Раніше у цьому приміщенні знаходився кінотеатр, але на початку 90-х його закрили. З 2019 року тут запрацював культурно-мистецький центр

1 серпня (неділя)

О 09:00 стартує благодійний забіг «Даруй добро», який організовує Володимир-Волинська птахофабрика. Метою забігу є допомога 9-річному Максиму. Хлопчик має інвалідність з дитинства, йому збирають гроші на курс реабілітації. Допомогти дитині можна і онлайн, деталі тут.

З 10:00 на майданчику біля культурно-мистецького центру дітей розважатимуть конкурсами, також усі охочі зможуть зробити собі аквагрим. У цей же час у сквері історичного музею розпочнеться ярмарок, де народні умільці проводитимуть майстер-класи.

Об 11:00 у спортивному центрі «Спорт для всіх» відбудеться турнір з шахів. У цей же час біля КМЦ розпочнеться фестиваль з гри боча серед людей з проблемами опорно-рухового апарату.

О 11:30 з площі Героїв стартує велопробіг у вишиванках. Це вже традиція для жителів міста: такі велопробіги організовують з 2015 року.

У велопробігу можуть взяти участь усі охочі. Особливо раді учасникам в національному одязі

За півгодини, о 12:00, у сквері біля історичного музею розпочнеться концертна програма «Володимирський узвіз».

У цей час всі охочі дізнатись більше про історичне минуле Володимира-Волинського зможуть відвідати безплатні екскурсії. Для цього потрібно підходити до намету туристично-інформаційного центру, що знаходитиметься у сквері біля музею. Перша екскурсія розпочнеться о 15:00, екскурсовод проведе її у підземеллях. Наступна екскурсія відбудеться історичними місцинами Володимира-Волинського о 17:00. І остання мандрівка, яка має назву «Романтична прогулянка містом», розпочнеться о 19:00.

Підземелля знаходяться під Собором Різдва Христового, який є візитівкою Володимира-Волинського

Також з 17:00 у парку «Слов'янський» працюватимуть фудкорти. О 19:00 на сцені стартує головний концерт. Виступатимуть співачка Адріана зі Львова, гурт «Брати Станіслава» з Івано-Франківська. Будуть і місцеві волинські виконавці: гурт Protein з Ковеля та OznakA з Володимира-Волинського. А завершиться концерт виступом українського гурту KALUSH.