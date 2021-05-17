Народний депутат з Волині Ігор Гузь ініціює повернення місту Володимир-Волинський його історичної назви – Володимир. Для того, щоб перейменувати місто, необхідне рішення Володимир-Волинської міської ради, Волинської обласної ради і Верховної Ради.

«Як народний депутат України, який представляє місто в парламенті, я виступаю з ініціативою про відновлення історичної справедливості, а саме – повернення місту його славної назви “Володимир”. Переконаний, ми повинні пам’ятати свою історію. Адже сотнями років в усій Європі наше місто над Лугою знали саме за такою назвою. І тільки за часів Російської імперії, а далі – Радянського союзу, місту додали назву “Володимир-Волинський”», – зазначив Гузь.

Він нагадав, що це не перше таке перейменування в Україні. Зокрема, нещодавно повернув свою історичну назву Переяслав, який десятки років мав назву «Переяслав-Хмельницький». Гузь наголосив, що мешканці цього міста, не стикнулися з серйозними юридичними, адміністративними проблемами після перейменування.

«Звертаюся до міського голови й сьогодні вже оформив офіційне звернення, і до депутатського корпусу – підтримати цю позицію. Надалі буду звертатися до депутатів Волинської обласної ради, аби вони теж підтримали перейменування міста і восени, переконаний, український парламент поставить остаточну крапку й місто набуде назви “Володимир”», – додав нардеп.

Місто Володимир над рікою Луга було засноване наприкінці Х ст. і в ХІ-ХІІ ст. було одним з найбільших міст Київської Русі, поряд із Києвом, Черніговом, Переяславом. У ХІІ ст. Володимир став центром Волинського князівства, пізніше - об'єднаного Галицько-Волинського королівства. Пізніше входило до складу Великого князівства Литовського, з XVI ст. - Польського королівства. Слово «Волинський» до його назви додали, коли після розділу Польщі у 1795 році місто увійшло до складу Російської імперії - щоб відрізняти від російського Владимира на Клязьмі.