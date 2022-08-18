Володимир Зеленський нагородив поранених військових на Львівщині
Президент відвідав медзаклад, де проходять лікування бійці
Суспільство — Катерина Родак, 0 0
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Володимир Зеленський у лікарні на Львівщині вручив нагороди військовослужбовцям
Президент України Володимир Зеленський під час свого робочого візиту на Львівщину у четвер, 18 серпня, відвідав медичний заклад, де проходять лікування поранені українські військовослужбовці.
На сторінці президента у Facebook опублікували фотографії з його візиту у лікарню. Судячи з фото, президент вручив пораненим військовослужбовцям нагороди.
«Лікарня, де надають медичну допомогу військовим. І наші герої. Ті, хто щодня доводить: Росія не переможе в цій війні. Дякую, що захищаєте українську землю!», – вказано у повідомленні Володимира Зеленського.
Володимир Зеленський відвідав поранених військових у медзакладі на Львівщині
Нагадаємо, що у рамках візиту до Львова президент України Володимир Зеленський має зустрітись із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом та секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.
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