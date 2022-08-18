На сторінці президента у Facebook опублікували фотографії з його візиту у лікарню. Судячи з фото, президент вручив пораненим військовослужбовцям нагороди.

«Лікарня, де надають медичну допомогу військовим. І наші герої. Ті, хто щодня доводить: Росія не переможе в цій війні. Дякую, що захищаєте українську землю!», – вказано у повідомленні Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський відвідав поранених військових у медзакладі на Львівщині

Нагадаємо, що у рамках візиту до Львова президент України Володимир Зеленський має зустрітись із президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом та секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.