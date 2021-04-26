Володимир Зеленський попередив, що загроза з боку РФ є постійною і ніде не ділася

Президент України Володимир Зеленський назвав відведення російських військ від кордонів «маленькою перемогою» для України та її союзників. Про це він заявив в інтерв'ю щоденній британській газеті Financial Times, інформує LB.ua.

Зеленський визнав, що загроза зі сторони Росії ніде не ділася, однак вказав, що «це крок (відведення військ – ред.) від емоційного стану до якогось прагматичного рішення», на яке Україна розраховує в питанні війни на Донбасі.

«Звичайно, існує постійна загроза, тому що у нас іде війна, особливо на Донбасі, і російська армія, ми всі знаємо це, дуже потужна сила», – сказав президент України.

На його думку, зосередження рекордної кількості російських військ на кордонах з Україною в березні-квітні 2021 року було психологічним тиском. В той же час він попередив, що Україна готова до неприємних сюрпризів.

Крім того Зеленський заявив, що не буде зустрічатися і вести переговори з ватажками окупаційної адміністрації окремих районів Донецької і Луганської областей, як того вимагав президент Росії Володимир Путін у відповідь на пропозицію українського президента зустрітись будь-якій точці українського Донбасу.

Зеленський назвав цю умову неприпустимою.

«Я не маю наміру розмовляти з терористами, це просто неможливо в моєму становищі», – сказав президент України і вкотре заявив, що хоче двосторонньої зустрічі саме з Путіним.

«Нас хвилює не місце проведення, а зміст», - сказав Зеленський.

Як інформував ZAXID.NET, в березні Росія почала стягувала війська до кордонів з Україною, а також в окупований Крим. За деякими даними, угрупування налічувало 150 тис. військових.

22 квітня Росія оголосила про завершення «раптової перевірки боєготовності», під приводом якої стягнула війська до кордонів України, і наступного дня почала повертати війська у місця постійної дислокації.

На тлі підвищення військової активності Росії Україна провела низку консультацій із державами-партнерами (зокрема, президент США Джо Байден зателефонував Зеленському), а посли країн НАТО провели термінове засідання.

В той же час військові аналітики зазначають, що в травні 2014 року РФ також заявляла про відведення військ від українського кордону. Однак, тоді відведені були не всі сили, і в липні вони вели обстріл українських військ через кордон, а в серпні отримали підкріплення і увійшли на Донбас у складі кількох батальйонно-тактичних груп.