ЗСУ просунулись на Курщині ще на 2,5 км

Володимир Зеленський повідомив, що українські військові здійснили успішний контрудар у російській Курщині та просунулись углиб області ще на 2,5 км. Про це президент України розповів, у інтерв’ю інформаційній агенції Reuters, опублікованому у суботу, 8 лютого.

«Що стосується вчорашнього та позавчорашнього днів (5,6 лютого, – ред.). Наші хлопці просунулись на 2,5 км [...] Головком Сирський доповів мені, що вони (росіяни, – ред.) втратили 230 людей убитими і важкопораненими [...] Перед цим ЗСУ вразили пункт управління росіян на Курщині і там загинула велика кількість офіцерів. Мені сказали, що 20, напевно, загиблих офіцерів. Серед них – старші північнокорейські офіцери й росіяни», – розповів Володимир Зеленський.

Володимир Зеленський також наголосив, що мета Курської операції – завадити росіянам завдавати ударів по українських містах, а також не дати їм окупувати Суми та Харків. Оскільки після невдачі російських військових на Київщині у 2022 році, Владімір Путін планував захопити щонайменше два регіони-мільйонники на Півночі та Сході. Також Володимир Зеленський розповів, що протягом шести місяців українські військові захопили у полон понад 700 окупантів.

«Крім цього, росіяни перетягнули велику кількість військ з Півдня та Сходу, зокрема, з Запорізького напрямку через тиск ЗСУ у Курській області», – наголосив Володимир Зеленський.

Додамо, що 6 лютого Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що Збройні сили України просунулись на 5 км на південний схід від Суджі. За даними ISW, українські військові могли взяти під контроль населені пункти Черкаська Конопелька, Уланок та Фанасеївку у Курській області.

Зазначимо, що просування ЗСУ також підтвердили росіяни. Зокрема, російський волонтер Роман Альохін повідомив, що українські військові «покращили своє положення у Курській області». Він також звинуватив російське військове керівництво у неправдивих звітах щодо ситуації на Курщині. Також Альохін стверджував, що командування РФ відправляє на Курщину непідготовлених бійців, тим самим збільшуючи втрати росіян.

Нагадаємо, 5 січня керівник Центру протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони Андрій Коваленко повідомив, що українські військові несподівано для ворога атакували російську армію на кількох напрямках на Курщині.

6 лютого Генштаб ЗСУ повідомив, що протягом шести місяців Курської наступальної операції росіяни втратили близько 40 тис. своїх військових, з них понад 16 тисяч – убитими.