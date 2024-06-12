Президент обговорив з принцом Саудівської Аравії підготовку до Саміту миру та попередні домовленості між країнами

Президент України Володимир Зеленський прибув з неоголошеним візитом до Саудівської Аравії, де зустрівся з принцом емірату Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Політики обговорили попередні домовленості між країнами та підготовку до Глобального саміту миру, повідомив у середу, 12 червня, Володимир Зеленський.

Президент України прибув до міста Джидда, розташованого на узбережжі Червоного моря. Раніше його візит до Саудівської Аравії не анонсувався.

«Змістовна та енергійна зустріч із Його Королівською Високістю Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом. Обговорили двосторонні відносини України та Саудівської Аравії, відзначили хорошу динаміку виконання наших попередніх домовленостей, результативну співпрацю команд. Продовжуватимемо це», – повідомив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що з принцом Саудівської Аравії також обговорили підготовку до Глобального саміту миру, а також його очікувані результати. Зазначимо, саміт пройде у Швейцарії 15-16 червня.

Нагадаємо, Саудівська Аравія є найбільшим експортером сирої нафти у світі, а також позиціонує себе як потенційного посередника у російсько-українській війні.