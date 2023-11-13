Володимир Зеленський присвоїв Мустафі Джемілєву звання Герой України

Президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України лідеру кримськотатарського народу, народному депутату Мустафі Джемілєву. Про це у понеділок, 13 листопада, повідомили в Офісі президента.

Під час зустрічі Володимир Зеленський привітав Мустафу Джемілєва із 80-річчям, яке він відзначає 13 листопада, та подякував за відстоювання інтересів України та його боротьбу за права кримських татар.

«Сильна, достойна, смілива людина. Життя, присвячене захисту волі народів. Побажав того, чого бажаємо ми всі: перемоги України та свободи для всіх частин нашої держави. І робимо все, щоб наблизити звільнення Криму», – написав у Telegram Володимир Зеленський.

Мустафа Джемілєв – політичний та громадський діяч України кримськотатарського походження, один із провідників кримськотатарського національного руху, правозахисник, учасник дисидентського руху, політичний в'язень, народний депутат України.

Коли Мустафі було шість місяців, його разом із родиною радянська влада депортувала до Узбекистану. В юнацькі роки Джемілєв вступив у лави кримськотатарського національного руху, учасники якого боролися за право народу повернутися на свою Батьківщину.

За участь у кримськотатарському національному русі та правозахисному русі в СРСР Джемілєв був засуджений у сукупності до 14 років позбавлення волі та 4 років заслання. Мустафа Джемілєв також був головою Меджлісу кримськотатарського народу від його заснування і до листопада 2013 року. А у 2014 році став першим уповноваженим Президента України у справах кримськотатарського народу.

У січні 2016 року в окупованому Криму заочно заарештували Мустафу Джемілєва. Крім того, суд задовольнив клопотання слідчого і заочно обрав щодо Джемілєва запобіжний захід у вигляді взяття під варту. До цього, у травні 2014 року Джемілєву заборонили в'їзд на анексований Росією півострів.