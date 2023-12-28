Головами ОВА стали Олександр Коваль (зліва) та Вадим Філашкін (справа)

Президент України Володимир Зеленський призначив двох голів обласних ОВА. Йдеться про призначення на посаду очільників Рівненської та Донецької ОВА Олександра Коваля та Вадима Філашкіна.

У середу, 27 грудня, Володимир Зеленський своїм указом призначив головою Рівненської обласної військової адміністрації 36-річного депутата облради Олександр Коваль. Він посяде місце Віталія Коваля, який є його однофамільцем.

«Призначити Коваля Олександра Сергійовича головою Рівненської обласної державної адміністрації», – йдеться в указі президента.

Кандидатуру Олександра Коваля погодив Кабінет міністрів ще 12 грудня, і з того часу тривала спеціальна перевірка.

Олександр Коваль – уродженець Костополя, де очолював районну державну адміністрацію. Згодом Коваль став головою Рівненської районної державної адміністрації.

У четвер, 28 грудня, Володимир Зеленський видав указ щодо призначення на посаду голови Донецької ОВА 48-річного заступника адміністрації Вадима Філашкіна. Він посів місце Павла Кириленка, якого на початку вересня призначили головою Антимонопольного комітету України (АМКУ). Як і Коваля, Філашкіна погодив на посаду Кабмін 12 грудня.

Зазначається, Філашкін з 2019 року працює у Донецькій ОДА на посаді заступника. Посадовець був строковиком ЗСУ, а з 2005 по 2007 рік служив за контрактом. До призначення на посаду до Донецької ОВА Вадим Філашкін працював у МВС на Одещині та Миколаївщині. З 2016 року працював заступником начальника Головного управління Національної поліції у Донецькій області.