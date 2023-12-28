Володимир Зеленський призначив голів Рівненської та Донецької ОВА
Очільником Рівненської ОВА став Олександр Коваль, а Донецької – Вадим Філашкі
Президент України Володимир Зеленський призначив двох голів обласних ОВА. Йдеться про призначення на посаду очільників Рівненської та Донецької ОВА Олександра Коваля та Вадима Філашкіна.
У середу, 27 грудня, Володимир Зеленський своїм указом призначив головою Рівненської обласної військової адміністрації 36-річного депутата облради Олександр Коваль. Він посяде місце Віталія Коваля, який є його однофамільцем.
«Призначити Коваля Олександра Сергійовича головою Рівненської обласної державної адміністрації», – йдеться в указі президента.
Кандидатуру Олександра Коваля погодив Кабінет міністрів ще 12 грудня, і з того часу тривала спеціальна перевірка.
Олександр Коваль – уродженець Костополя, де очолював районну державну адміністрацію. Згодом Коваль став головою Рівненської районної державної адміністрації.
У четвер, 28 грудня, Володимир Зеленський видав указ щодо призначення на посаду голови Донецької ОВА 48-річного заступника адміністрації Вадима Філашкіна. Він посів місце Павла Кириленка, якого на початку вересня призначили головою Антимонопольного комітету України (АМКУ). Як і Коваля, Філашкіна погодив на посаду Кабмін 12 грудня.
Зазначається, Філашкін з 2019 року працює у Донецькій ОДА на посаді заступника. Посадовець був строковиком ЗСУ, а з 2005 по 2007 рік служив за контрактом. До призначення на посаду до Донецької ОВА Вадим Філашкін працював у МВС на Одещині та Миколаївщині. З 2016 року працював заступником начальника Головного управління Національної поліції у Донецькій області.