Володимир Зеленський на прес-конференції з Егілсом Левітсом та Матеушем Моравецьким

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що попри воєнний стан в Україні, усі громадяни є рівними перед законом, а тому закликав надавати йому інформацію про несправедливі звинувачення волонтерів у незаконній діяльності, якщо така дійсно має місце. Так голова держави відреагував на запитання журналістів щодо обшуків силовиків у волонтерів, пише «Укрінформ».

«Україна – європейська держава, демократична, повинна жити за законом, кожна людина, незважаючи на воєнний стан, повинна жити за законом. Для нас дуже важливо, що після 24 числа (лютого – ред.) наша вся держава об’єднана, дуже важливо поважати роботу як волонтерів, так і правоохоронців, які з першого дня гинули не тільки на полі бою, а як і кожен громадянин, взявши зброю. Ми всі об’єднані… Сьогодні повага є до кожної людини, яка тут залишилася і допомагала будувати державу, міцну державу: і волонтери, і правоохоронці, і військові, і таксисти, які перетворилися у водіїв», – зазначив він.

Під час спільної прес-конференції з президентом Латвії Егілсом Левітсом та прем’єр-міністром Польщі Матеушем Моравецьким президент України також розповів про відомий йому випадок проведення обшуків НАБУ на Запоріжжі, однак зауважив, що не знає деталей справи.

«Я знаю про випадок, який був зареєстрований НАБУ, вони приходили з обшуками у Запорізькій області. Мені не відомі деталі більше ніж вам, я настільки можу, наскільки в мене є повноваження. Я би хотів почути деталі, або дійсно хтось винен і що там щось таке робилося, або іншу відповідь, але почути, для нас сьогодні дуже важливо знати правду», – наголосив Зеленський.

Президент також попросив у журналістів передати йому більш детальну інформацію про обшуки у волонтерів, якщо таку має.

«Якщо у вас є додаткові кейси якоїсь несправедливості, усі знають моє відношення і велику повагу до роботи волонтерського руху в Україні, передайте, можу порушити це питання», – сказав він.

Як інформував ZAXID.NET, 8 вересня, зранку поліція з обшуком прийшла до львівського волонтера та активіста Святослава Літинського, який займається постачанням авто для ЗСУ.

У нібито завезенні автівок під виглядом гуманітарної допомоги підозрюють також відомого львівського художника Олеся Дзиндру. 30 серпня Галицький райсуд Львова відпустив волонтерів Олеся Дзиндру та Юрія Музичука під особисті зобов’язання терміном на один місяць.

31 серпня у Львові провели обшуки на підприємстві у волонтера Олега Яницького через гуманітарну допомогу.