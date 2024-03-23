На думку президента України, російська влада намагається «звалити на когось іншого»

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що теракт у ТЦ Crocus City Hall під Москвою і російський президент Владімір Путін, «і інші покидьки просто намагаються звалити на когось іншого». Про це він заявив у своєму відео звернені ввечері 23 березня.

«Те, що сталося вчора в Москві, очевидно, і Путін, і інші покидьки просто намагаються звалити на когось іншого. У них завжди однакові методи. Це вже було. І підірвані будинки були, і розстріли, і вибухи. І завжди вони звинувачують інших», – сказав президент.

За його словами, російські окупанти прийшли в Україну та чинять тут злочини, а у всьому звинувачують українців. При цьому їм все одно, що відбувається всередині їхньої ж країни.

«Вони сюди, на українську землю, нагнали сотні тисяч терористів своїх, воюють проти нас, і їм все одно, що відбувається всередині їхньої ж країни. Вчора ще все це сталося, і ця нікчема Путін, замість того щоб займатись своїми громадянами Росії, звертатись до них, добу мовчав – думав, як це притягнути до України. Все абсолютно передбачувано», – переконаний президент.

На думку Зеленського, тих сотень тисяч росіян, які зараз вбивають на українській землі, точно вистачило б, щоб зупинити будь-яких терористів.

«І якщо росіяни готові мовчки вмирати в «крокусах» та не ставити жодних питань своїм спецслужбам, то Путін ще не одну таку ситуацію спробує повернути на користь своїй особистій владі», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що згідно з останніми офіційними даними, у теракті в концертному залі «Крокус Сіті Холл» загинуло 133 особи. Як заявив вранці 23 березня губернатор Московської області Андрій Воробйов, «кількість жертв зростатиме значно», адже пошуки в будівлі, що згоріла, тривають.