Президент Володимир Зеленський з нагоди Нового року та Різдва звернувся з короткими окремими відеозверненнями до жителів кожної області. Зокрема, львів’янам голова держави побажав мати 2021 року «стільки приводів для щастя, як туристів у вашому місті на зимові свята». Звернення розміщене на сайті Львівської облдержадміністрації.

«Дорога Львівщино! Я щиро вітаю вас усіх з новим 2021 роком і з усіма прийдешніми святами. Хай у новому році будуть злагода, достаток. Звичайно, хай буде мир.

Вітаю місто Лева з наступившим (роком, що настав, - ред.) роком Бика. Нехай цей рік стане роком дружби, спільної праці та взаємодопомоги. Хай у кожного з вас буде рівно стільки ж приводів для щастя, як туристів у вашому місті на зимові свята. Міцного здоров’я всім. Усмішок на всі 32 (зуба, - ред.). Температури – на 36,6 (градусів, - ред.). І настрою на всі 100! Усім веселих свят!», – звернувся президент до жителів Львова та області.

У інших зверненнях Володимир Зеленський, наприклад, побажав, жителям Херсонщини «життя без нітратів», а Миколаївщини – року без штормів. Донеччині він побажав миру, як і Луганщині. Киянам та жителям області голова держави зичив здоров’я «по обидва береги Дніпра».