Президент Володимир Зеленський вніс зміни до складу Ради національної безпеки та оборони України. Відповідний указ опубліковано на сайті глави президента.

До персонального складу РНБО введено міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна та першого віце-прем’єр-міністра – міністра економіки Юлію Свириденко. У персональному складі Ради затверджено міністра оборони Олексія Резнікова.

З РНБО виведено Олексія Любченка, Андрія Тарана та Олега Уруського. Відповідний наказ набуває чинності з моменту його публікування.

Нагадаємо, що 3 листопада Верховна Рада відправила у відставку міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Уруського, міністра оборони Андрій Тарана, міністра економіки Олексія Любченка та міністра екології Романа Абрамовського.

Після цього Олексій Резніков очолив Міністерство оборони, Павло Рябікін став міністром з питань стратегічних галузей промисловості, а Юлія Свириденко – міністром економіки. Водночас на посаду міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій призначили Ірину Верещук.