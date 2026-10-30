Якщо не звертати увагу на проблему, згодом на стінах та шпалерах може з’явитися пліснява

У холодну пору року в оселі нерідко підвищується вологість: на вікнах утворюється конденсат, постіль стає вогкою, а одяг набуває неприємного запаху. Якщо ігнорувати проблему, згодом стіни та шпалери може вкрити пліснява. Як зменшити вологість у квартирі, розповідає УНІАН.

Як осушити повітря у квартирі простим способом?

Знизити вологість повітря допомагають осушувачі. Якщо немає можливості скористатися таким приладом, можна спробувати підручні засоби. Вони поглинають значно менше вологи, особливо у великих приміщеннях, проте недорогі й часто вже є вдома.

Один із найкращих способів – поставити в кімнаті природні абсорбенти. З цією роллю добре впорається звичайна кухонна сіль. Вона витягує вологість із приміщення та допомагає поліпшити якість повітря.

Просто насипте сіль у невеликі миски або тканинні мішечки, після чого розставте їх у різних місцях кімнати. Замінюйте їх кожні 3–5 днів.

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