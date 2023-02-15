Автобуси призначеня для проведення вакцинації мешкаців важко доступних місць

Представники ВООЗ передали Україні 59 автобусів, модифікованих для проведення вакцинування людей. Передача транспорту відбулася у середу, 15 лютого, під Львовом. Три автобуси невдовзі передадуть медикам Львівської області, інші розподілять пропорційно в інші області. Автобуси китайської компанії Ankai призначені для перевезення медиків у важкодоступні місця.

Як розповів під час передачі автобусів заступник міністра МОЗ Ігор Кузін, в автобусах можна буде отримати щеплення від Covid-19, кору, дифтерії, правцю та інших захворювань. Першочергово транспорт буде передбачений для внутрішньо переміщених осіб, людей з уразливих груп населення, а також для тих, хто живе у віддалених населених пунктах.

Загалом ВООЗ передала на потреби українських областей 59 автобусів, модифікованих для підтримки вакцинації. «Автобуси розподіляються пропорційно по всіх областях України, але пропорційно до чисельності населення – густонаселені області отримають більше автобусів. Певну частину цих автобусів ми також плануємо передати на первинну ланку медичної допомоги для роботи у важкодоступних місцях. Пріоритет буде віддаватися деокупованим територіям та областям, які мають найбільшу кількість населення», – уточнив ZAXID.NET заступник міністра МОЗ Ігор Кузін.

За словами регіонального директора Всесвітньої організації охорони здоров’я в Європі Ганс Клюге, повномасштабна війна суттєво вплинула на щеплення в Україні, відтак ВООЗ очікує, що автобуси покращать цю ситуацію та заохотити до вакцинації всіх українців. Він уточнив, що після 24 лютого 2022 року в Україні ввели всього 11% доз вакцини від Covid-19, які надали Україні.

Оскільки в умовах ракетних ударів Росії та відключень світла вакцинація ускладнюється, автобуси обладнані автономними холодильниками, які зберігатимуть вакцини тривалий час. «Ця пожертва допоможе розв'язати нагальні проблеми, з якими стикається система охорони здоров’я через тривалі ракетні атаки на енергетичну інфраструктуру, що значно впливає на холодовий ланцюг і розповсюдження вакцин у місця, де немає стабільного електропостачання. Посилення послуг мобільних та виїзних бригад допоможе краще обслуговувати населення, яке проживає на цих територіях, і покращить їх захист від інфекційних захворювань», – підкреслив представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт.

Представники ВООЗ передали ключі від автобусів для вакцинації Ігорю Кузіну та заступнику голови Львівської ОВА Іванові Собку. Найближчим часом транспорт передадуть медикам.

Зазначимо, у січні ВООЗ передала на Львівщині 26 джипів-реанімобілів, які вирушили у прифронтові області. Усі позашляховики обладнані дефібриляторами, апаратами ШВЛ та іншим обладнанням для реанімації.