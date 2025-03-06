«Зелено-білі» спробують розвинути успіх після вольової перемоги над ЛНЗ

У четвер, 6 березня, в межах 20-го туру чемпіонату України львівські «Карпати» на виїзді зіграють з полтавською «Ворсклою». Гра відбудеться у Полтаві на стадіоні «Ворскла імені Олексія Бутовського» і розпочнеться о 13:00. Головним арбітром зустрічі буде Олександр Омельченко (Слов’янськ), а за VAR відповідатиме Володимир Новохатній (Черкаси).

Після 19-ти турів «Ворскла» перебуває в зоні перехідних матчів та розташувалася на 14-й сходинці турнірної таблиці УПЛ (17 очок). «Карпати» з 27-ма балами йдуть шостими.

Поєдинок першого кола на стадіоні «Україна» завершився внічию 1:1. Варто зауважити, що тоді «Ворсклу» очолював Сергій Долганський, який нині входить до тренерського штабу Юрія Максимова. А асистент Долганського Юрій Шевчук зараз працює тренером воротарів у львівській команді.

Після поразки у першому матчі року (від «Динамо» з рахунком 0:2) «Карпати» у меншості перемогли черкаський ЛНЗ (1:0). Своєю чергою «Ворскла» спершу програла «Оболоні» (0:1), а потім виборола нічию у Києві з «Динамо» (1:1). Цікавий факт: шлях до Полтави для львівської команди є найдовшим серед усіх виїздів в УПЛ (майже 900 кілометрів).

FAVBET фаворитом протистояння вважає «Карпати». На їхню перемогу дають 2,56, тоді як успіх «Ворскли» оцінюють у 3,10. Нічия котирується у 3,05. Фахівці чекають закритої гри без великої кількості голів: стандартний тотал 2,5 більше становить 2,59, тоді як тотал менше 2,5 – 1,50.

У «Карпат» найбільше голів чекають від Ігоря Краснопіра (3,00), Амвросія Чачуа та Бруніньйо (обидва – 3,50), тоді як у «Ворскли» відзначитись можуть Мілот Авдилі та Владислав Кулач (обидва – 3,50).

Де дивитися матч 20-го туру УПЛ між «Ворсклою» та «Карпатами»

Поєдинок «Ворскла» – «Карпати» можна переглянути у прямій трансляції на каналі UPL.TV. Він доступний на ОТТ-платформах та в кабельних мережах Київстар ТВ, Воля ТВ, Setanta Sports, sweet.tv, Omega TV, Vodafone TV.