Восени після дворічного простою запрацює Дрогобицький завод автокранів

Дрогобицький завод автомобільних кранів

Восени 2018 року запрацює Дрогобицький завод автомобільних кранів, який зeпинив роботу два роки тому. У вівторок, 5 червня, про це повідомила прес-служба Дрогобицької міської ради.

5 червня на території підприємства відбулась зустріч української та білоруської сторін. Після запуску виробництва автокрани випускатимуть на шасі білоруських МАЗів.

Як домовились сторони, роботи з відновлення заводу розпочнуть з 1 липня, а вже у жовтні-листопаді завод запрацює на третину своєї потужності. Для початку там буде близько 300 робочих місць. Однак наразі не відомо, яким буде розмір середньої зарплати на підприємстві.

Автокран «Силач» виробництва Дрогобицького заводу автомобільних кранів (Фото Allbiz)

«У цьому році ми отримаємо державний кредит у 100 млн грн на запуск виробництва і почнемо працювати. Згодом ми розширимо роботу на повну потужність підприємства і плануємо, що там, як і раніше, буде близько тисячі працівників. Однак мені складно передбачити, коли це буде», – сказав ZAXID.NET заступник директора заводу Володимир Сабат.

Дрогобицький завод автомобільних кранів запрацював у 1965 році. З того часу там випускали крани-маніпулятори на шасі українських КрАЗів, білоруських МАЗів та російських КамАЗів. З 1990 року тут розпочали виготовляти автокран «Силач». У 2000-их роках, коли підприємство вже було роздержавлене, тут на шасі танку Т-62 тут розробили спеціальний гусеничний кран КГС-28.01 вантажопідйомністю 28 тонн.

Рекордне виробництво на заводі було у 2007 році. Тоді на підприємстві виготовили 748 кранів та завершили рік з прибутком понад 34 млн грн.

Проблеми у заводу почались з економічної кризи у 2008 році. 2010-й та 2011-й роки підприємство завершило збитками 30 та 33 млн грн відповідно. У 2016 році завод визнали банкрутом і він припинив свою роботу.