Для того, щоб зробити вощанку самостійно, потрібні лише натуральний віск та тканина

Вощанка – це багаторазова обгортка для продуктів, яка забезпечує довший термін зберігання без шкоди для довкілля чи здоров’я людини. Це чудова альтернатива пакетам і харчовій плівці.

Основа вощанки – це бавовна, просочена бджолиним воском. Бавовна, на відміну від плівки, дозволяє повітрю циркулювати та відводить зайву вологу. Як зробити вощанку, показала Олена Пустовіт.

Інструкція з виготовлення вощанки

Для того, щоб зробити вощанку самостійно, потрібні лише натуральний віск та тканина потрібного вам розміру.

На тертці натріть віск. Застеліть деко пергаментним папером, зверху покладіть шматок тканини, посипте її рівномірно воском і поставте у холодну духовку. Температуру виставте на 130 – і за декілька хвилин віск повністю розтане. Зніміть воскову тканину з деко і дайте охолонути.