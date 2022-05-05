У Кремлі скасування традиційної «ходи» назвали «вимушеним»

Традиційної «ходи» на окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей України цього року не буде.

«Так, цього 9 травня поки неможливо провести ходу «Безсмертного полку» або «парад перемоги» в Донецьку чи Луганську, але цей час прийде і прийде незабаром», – сказав представник Кремля, якого цитує російське пропагандистське агентство ТАСС.

Російський чиновник назвав таке рішення «вимушеним».

Як зазначає ZN.UA, раніше російських ЗМІ промайнуло повідомлення про те, що парад буде скасовано начебто через загрозу обстрілу. Водночас видання зазначає, що така причина, як можливі обстріли, не зупиняє окупантів від проведення такого «параду» в у селищі Михайлівка Запорізької області, яке наразі захоплене російськими військами.

Ймовірною причиною неможливості провести в ОРДЛО парад, вочевидь, є те, що для його проведення відсутня як техніка, так і людський ресурс. Росія хоче «мобілізувати» до своєї армії до 70 тис. мешканців ОРДЛО.

Як відомо, окупаційна влада вже скасувала медогляди для «призовників» в окупованих частинах Донецької та Луганської областей. До того, Росія в ОРДЛО почала мобілізацію осіб, які не підлягають призову. Зокрема, це стосується й співробітників так званих «стратегічних підприємств», яким спочатку гарантували «бронь».

Крім того, для того, щоб набрати більше людей, окупанти підняли призовний вік з 55 до 65 років. Активно залучають студентів.