Впровадження оплати за воду для чотирьох сіл під Львовом відклали до 15 липня

СуспільствоІ.Р., сьогодні, 13:501600

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Впровадження оплати за воду для мешканців Великих і Малих Грибович, Малехова та Збиранки відклали до 15 липня. Відповідне рішення у п’ятницю, 15 червня, ухвалив виконавчий комітет Львівської міськради.

Нагадаємо, що з початку 2000-х років мешканці цих сіл отримували воду безкоштовно. Однак через значні перевитрати води у цих селах ЛМР вирішила запровадити для них оплату за водопостачання. При чому 1,5 м3 на місяць для одного домогосподарства будуть безкоштовними.

Спочатку планувалося, що оплата почне діяти з 1 квітня, потім – 1 червня. Тепер же її запровадження відтермінували до 15 липня для того, аби укласти відповідні договори з мешканцями.

Постачати воду до цих сіл буде ЛКП «Рембуд», яке раніше водопостачанням не займалося. За словами начальника інженерного управлінні ЛМР Олександра Одинця, таке рішення прийняли для того, щоб «Рембуд» уклав договори з мешканцями цих сіл і купував воду у «Львівводоканалу» за гуртовим тарифом, що дозволить здешевити воду для мешканців.

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